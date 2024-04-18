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В России
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сегодня, 15:23
В Госдуме предлагают выселять не появлявшихся полгода в общежитии студентов
Исключение сделают для людей с инвалидностью, сирот и "особо уязвимых групп граждан".
Согласно инициативе, учебное учреждение сможет разрывать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии шесть месяцев подряд.
Еще одна норма проекта касается тех, кто на самом деле не нуждается в общежитии. "Те же, кто имеет собственность или прописку в населенном пункте, что и вуз, не должны претендовать на дефицитные места", - пояснил депутат.
По его словам, исключение предлагается сделать для инвалидов, сирот и других особо уязвимых групп граждан.
Актуальность принятия такого закона депутат объяснил тем, что в России сложилась острая ситуация с местами в студенческих общежитиях. Метелев убежден, что там должны проживать учащиеся, которые действительно нуждаются в этом, а с "мертвыми душами" должно быть покончено раз и навсегда.
Парламентарий добавил, что зданиям общежитий необходим капремонт. На эти цели по инициативе президента направят 123 миллиарда рублей, всего планируется отремонтировать 800 общежитий, сообщил он.
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