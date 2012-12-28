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В России
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сегодня, 14:44
В ЦБ РФ заявили о росте оборота наличных денег в 2023 году на 14%
Лидерами по наличному денежному обороту России являются Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн рублей), Санкт-Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).
В кассы и банкоматы банков в 2023 году поступило 60,4 трлн наличных рублей (в 2022 году - 53,2 трлн рублей), было выдано 63,4 трлн наличных рублей (в 2022 году - 55,7 трлн рублей), - передает "Интерфакс".
Основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю - 6,8 трлн рублей (рост на 1,8%), - отметили в ЦБ РФ.
Приток наличных на банковские счета физлиц увеличился на 28,4% - до 9,5 трлн рублей, выдача со счетов выросла на 28,6% - до 11,7 трлн рублей. Поступление наличных на вклады граждан в 2023 году сократилось на 9,4% - до 4,8 трлн рублей, выдача снизилась на 11,1% - до 8,0 трлн рублей.
По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12% и 48% соответственно и составили по 1,1 трлн рублей.
Лидерами по наличному денежному обороту России являются Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн рублей), Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).
ЦБ впервые публикует статистические данные о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, а также в региональном разрезе. Такие сведения будут раскрываться ежеквартально, - сообщает регулятор.
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