МегаФон разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области

Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новое телеком-оборудование в селе Куриловка Усманского района. Благодаря проведенным техническим мероприятиям улучшилось покрытие и ускорилась передача данных на всей территории населённого пункта. Жители уже оценили комфорт в работе мобильного интернета – трафик в апреле вырос на 25%.

Населенный пункт Куриловка был основан на рубеже XVII-XVIII веков. Сейчас село является центром Пушкарского сельского поселения, куда входит три населенных пункта. В общей сложности там проживают около 500 человек.

Новый телеком-объект работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G. В результате в окрестностях села практически исчезли «белые пятна» в покрытии сети, а мобильный интернет стал быстрее в среднем на 20% в центральной части локации, где находится Дом культуры, администрация и популярная у сельчан зеленая зона – бывший барский сад.

«Развитие сети в отдаленных деревнях и селах – один из наших приоритетов. Прокачанный интернет позволяет абонентам ещё быстрее загружать фото и видео, общаться в мессенджерах, учиться или работать онлайн, а также смотреть фильмы и сериалы. В прошлом году мы модернизировали свыше 35 базовых станций в регионе. Сейчас работы продолжаются, и уже видны результаты. После запуска нового телеком-объекта в Куриловке интернет-трафик там вырос на 25%», – говорит технический руководитель МегаФона в Липецкой области Андрей Сперанский.

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