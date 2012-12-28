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сегодня, 13:20
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос до 977 см
Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 14.00 (12.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.
В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров.
В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 5 метров 30 см.
Правительство Курганской области призывает жителей подтопляемых и затопляемых территорий не ждать, пока вода подойдёт к их домам, и эвакуироваться заранее.
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