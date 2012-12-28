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В России
44
28 минут назад

У мошенников изъяли сим-карты, по которым совершалось 40 млн звонков в сутки

При помощи изъятых сотрудниками ФСБ и МВД SIM-карт мошенники совершали более 40 миллионов звонков в сутки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что суммарные мощности изъятых сотрудниками ФСБ и МВД устройств связи sim-боксов и серверных станций позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.

"При непосредственном взаимодействии с территориальными органами МВД России обнаружены 937 sim-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу устройств связи. Из теневого оборота изъято не менее 277 тыс. sim-карт различных операторов. Суммарные мощности изъятого оборудования позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки", - написала она в официальном Telegram-канале.

Волк подчеркнула, что оборудование предназначалось для массовой рассылки, активации sim-карт и преобразования международного телефонного трафика в российские сети. В настоящее время обвинения в совершении дистанционных хищений средств с банковских счетов предъявлены 44 фигурантам.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). "Уже проведены обыски в рамках возбужденных уголовных дел по 177 адресам в 42 субъектах России. Пресечено функционирование крупных локаций криминального телефонного трафика, которые позволяли сообщникам звонить с территории Украины и производить хакерские атаки, направленные на дестабилизацию работы коммерческих организаций, а также органов государственной власти РФ", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, пресечение преступной деятельности нанесло значительный ущерб криминальной инфраструктуре кол-центров, находящихся за пределами России, преимущественно на территории Украины.
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звонки
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