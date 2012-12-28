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сегодня, 11:28

Кабмин намерен вложить в развитие транспорта более 10 трлн рублей

Кабмин РФ намерен вложить в развитие нацпроекта "Развитие транспортной инфраструктуры" более 10 трлн рублей.

Общий объем финансирования будущего национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» предварительно оценивается в 10,2 трлн руб. на период 2025–2030 годов. Это следует из презентации Минтранса, представленной 16 апреля на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "транспорт", - передает РБК. Обсуждение именно таких параметров из документа подтвердили и два участника заседания.

Самые дорогостоящие мероприятия — это железнодорожные и автодорожные стройки.

Новый нацпроект разрабатывается на замену завершающимся в этом году проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) и Комплексному плану модернизации инфраструктуры (КПМИ), объясняли в январе первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минтранса Виталий Савельев. Новый документ призван решить задачи «изменения транспортных грузопотоков, связанных с санкциями, и обеспечить быстрорастущий объем пассажирских перевозок по стране». При этом должен измениться принцип работы: если ранее «шли по пути экстенсивного развития (что привело к росту капиталоемкости, а также к ущербу поддержания состояния уже действующей инфраструктуры), то теперь в основу ляжет транспортно-экономический баланс единой опорной транспортной сети», заявлял тогда Белоусов.

Чиновники анонсировали, что «уже летом этот национальный проект должен быть сверстан».

Предполагается, что из 10,2 трлн руб. из федерального бюджета будет выделено 3,46 трлн руб., остальное предполагается привлечь из внебюджетных источников. На текущий момент отраслевыми документами уже предусмотрено 2,97 трлн руб. бюджетных средств, дополнительно необходимо будет изыскать еще 488,5 млрд руб., следует из материалов.

Весь нацпроект разделен на восемь инфраструктурных федеральных проектов, отдельными блоками пойдут мероприятия по цифровизации отрасли и подготовке кадров, а также блок «процессных мероприятий» (информационное сопровождение и системы мониторинга). Финансирование последних потребует еще 2,5 млрд руб. (дополнительно к 10 трлн руб.).

Наиболее дорогостоящими федпроектами будут развитие инфраструктуры опорной сети железных дорог (расширение Восточного полигона, выходы к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, коридор Север — Юг) и сети автомобильных дорог. На ж/д-инфраструктуру необходимо более 4,3 трлн руб. за шесть лет, причем 4,27 трлн руб. планируется обеспечить за счет внебюджетных источников. Автодорожные проекты оценены в 2,8 трлн руб., из которых 2,7 трлн руб. должно быть профинансировано из бюджета.

Третьим по объему финансирования — 1,7 трлн руб. — станет проект развития высокоскоростных ж/д-магистралей. Отдельно выделен блок по развитию железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле (345 млрд руб.), на реконструкцию аэродромов и аэровокзалов направят 347,6 млрд руб., на морские порты — 332,8 млрд руб. Также предусмотрены мероприятия по развитию опорной сети внутренних водных путей и пунктов пропуска через госграницу.

Параметры нацпроекта еще не окончательные. Критике на заседании рабочей группе подверглось, например, отсутствие в нем раздела по развитию общественного транспорта.

Большая часть финансирования будет направлена на модернизацию опорной сети железных дорог — Восточного полигона, подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, а также инфраструктуру в границах международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг (всего включает три маршрута: Западный — через Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом, Транскаспийский — через Каспийское море морским и речным транспортом по Волге в порты Ирана и Туркмении, Восточный — через Казахстан и Туркмению автомобильным и железнодорожным транспортом).
транспорт
развитие
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