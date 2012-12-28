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18
10 минут назад

В Липецке каждый второй абонент «Ростелекома» выбирает комбинированные тарифы

По данным аналитиков Липецкого филиала «Ростелекома», в этом году жители области стали в полтора раза чаще подключаться к комбо-тарифам, объединяющим интернет, видеосервис Wink (18+) и мобильную связь.

Примечательно, что большинство пользователей приобретают все пять предусмотренных пакетом сим-карт. Причем темпы, с которыми растет спрос на такую комбинацию, в регионе выше, чем в среднем по стране примерно на 10%. 

Александр Лисенков, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Популярность “пакетных” предложений мы фиксируем уже давно. Главная причина, конечно, экономия. По нашим подсчетам, выгода пользователям может составить до 60% по сравнению с покупкой этих услуг по отдельности. К тому же пользоваться пакетом услуг просто удобнее: платишь за связь для всей семьи по одному счету через мобильное приложение. Немаловажную роль играет и возможность сохранить номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас наиболее актуальное предложение — тариф “Семейный”». 

Вера Двуреченская, жительница Липецка:

«Мы с мужем перешли на тариф с интернетом, телевидением и мобильной связью от “Ростелекома” в прошлом году по примеру подруги. Она рассказала, что стала экономить в месяц порядка тысячи рублей. Подключили сразу пять сим-карт: для нас с мужем, родителей, которые живут в деревне, и дочери-школьницы. Расходуем на свои нужды единый пакет минут и трафика. И за прошедшее время ни разу не пришлось оплачивать что-то дополнительно. А по итогу тратим на звонки и интернет значительно меньше средств». 

Пакет «Семейный» включает 2 000 минут сотовой связи и бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома», 40 гигабайт мобильного трафика и неограниченный доступ к социальным сетям и мессенджерам, 500 СМС-сообщений. Пользоваться всем этим объемом услуг могут до пяти абонентов. Кроме того, в тариф входят безлимитный домашний интернет со скоростью от 100 Мбит/с, а также подписка на онлайн-кинотеатр Wink (18+) (27 000 фильмов, мультфильмов, сериалов и более 100 телеканалов). Все услуги объединены общим лицевым счетом и фиксированной ценой, в том числе на виртуальные сим-карты.

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