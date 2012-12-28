«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
В России
42
сегодня, 10:43
В Тюменской области перекрыли проезд по трассе на Казахстан
В Тюменской области для проезда закрыли участок трассы, ведущей в Казахстан.
"Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим - Казанское - гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, а также информируют водителей об имеющихся альтернативных путях движения - объезд осуществляется по автодороге Казанское - Смирное - Копотилово, - передает ТАСС.
Ранее глава Казанского района Татьяна Богданова в своем Telegram-канале сообщала, что в районе подтоплены три дороги и пешеходный мост. Вода также начала подходить к деревне Шадринка и селу Огнево.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор региона Александр Моор сообщил, что растет вероятность прорыва дамб или перелива через них.
0
0
0
0
0
Комментарии