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В России
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28 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении 19 реактивных снарядов и 20 дронов над тремя регионами
Российские ПВО в ночь на 18 апреля сбили беспилотники ВСУ и уничтожили малоразмерные воздушные шары при попытке атаковать объекты РФ на территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской областей.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что дежурными средствами ПВО 2 оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и 2 малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, 3 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 1 БПЛА перехвачен, а 3 малоразмерных воздушных шара уничтожены над территорией Воронежской области.
Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА, - рассказал в Телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По уточненным данным дежурных служб, в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные мероприятия.
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