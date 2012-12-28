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В России
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39 минут назад
В ЦБ РФ рассказали о рекордной нехватке работников в России
Проблема нехватки работников наиболее остро стоит перед предприятиями обрабатывающих производств, выпускающими продукцию инвестиционного и потребительского назначения.
"По оценкам предприятий, в I квартале 2024 г. по сравнению с предыдущим кварталом проблема нехватки персонала усугубилась как в целом по экономике, так и в большинстве ключевых отраслей. Обеспеченность работниками в I квартале 2024 г. снизилась до минимума (-28,2 пункта) с I квартала 2020 года", - отмечает регулятор, указывая, что этот показатель снизился до минимума за всю историю наблюдений (мониторинг предприятий ведется Банком России с 1998 года).
В документе сообщается, что наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств, выпускающие продукцию инвестиционного и потребительского назначения, - передает ТАСС.
"В связи с существенной нехваткой персонала ряд предприятий вынужден либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату", - сообщается в материалах ЦБ.
При этом, согласно опросу, во втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. "Ожидания предприятий по найму находятся на максимуме в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении, сфере услуг", - отмечается в документе Банка России.
По данным ЦБ, для решения проблемы дефицита кадров многие предприятия в начале текущего года повысили зарплаты отдельным категориям работников, другие готовы привлекать персонал, не обладающий всеми нужными компетенциями, в том числе из числа студентов, пенсионеров, мигрантов. Отдельные компании стараются удерживать опытных специалистов старшего возраста. "В целом компании предпринимают меры по повышению производительности труда и оптимизации производственных процессов", - резюмирует регулятор.
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