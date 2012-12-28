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В России
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сегодня, 16:03
В РФ расширят программу социальной газификации на жителей СНТ
Власти распространили программу социальной газификации на россиян, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).
Владельцы участков, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), смогут стать участниками программы социальной газификации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а его протокол – приложен к заявке о подключении.
Программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента.
Расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.
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