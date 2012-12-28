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49 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника в Татарстане
В результате уничтожения беспилотника разрушений удалось избежать.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, - говорится в сообщении.
Разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия, - рассказал глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.
Отмечается, что на ОЭЗ "Алабуга" были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Мероприятия завершены, ОЭЗ работает в штатном режиме.
Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет, - сообщил глава в своем Телеграм-канале.
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