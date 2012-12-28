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В России
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11 минут назад
Песков заявил о начале вывода российских миротворцев из Карабаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
"Да, это действительно так", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов подтвердить информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров, - передает РБК.
5 октября 2023 года Путин напомнил о гибели российских миротворцев, которые в Нагорном Карабахе защищали армян. Он обратил внимание на то, что они оказывали жителям региона гуманитарную и медицинскую помощь и обеспечивали их выход.
Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Согласно договоренностям, туда направили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворцы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.
О том, что миротворцы начали покидать пункты дислокации, ранее сообщили азербайджанские СМИ.
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