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26 минут назад

Строительно-монтажный трест НЛМК будет растить кадры в Липецком индустриально-строительном колледже

Будущий работодатель уже сегодня предлагает студентам выгодные условия и заключение целевых договоров. А ещё ребят обещают по-настоящему влюбить в профессию!

В Липецком индустриально-строительном колледже на улице Папина, 3 с рабочим визитом побывала делегация Строительно-монтажного треста НЛМК. Компания начинает новый этап в сотрудничестве с учебным заведением: планируется, что в самом ближайшим будущем колледж станет базовым учебным заведением Треста, у которого в связи с расширением производства возросла потребность в молодых квалифицированных работниках.

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— В планах развития компании «Строительно-монтажный трест НЛМК» (а это генеральный подрядчик и один из ключевых поставщиков услуг по строительно-монтажным работам для НЛМК) рост численности сотрудников до 2025 года на 1500 человек. Соответственно, нам нужны специалисты различных строительных профессий: сварщики, мастера общестроительных работ, электромонтёры, монтажники стальных и железо-бетонных конструкций. Поэтому мы заинтересованы в наращивании базы компетентных сотрудников из числа выпускников индустриально-строительного колледжа, — рассказал советник директора «Строительно-монтажного треста НЛМК» Дмитрий Мордовкин.

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— Для нас очень важно быть уверенными в квалификации молодых работников. C индустриально-строительным колледжем мы работали и раньше, но все-таки не в таком объёме и не так системно. Здесь хорошая техническая база, и соответствующее качество подготовки выпускников — этому учебному заведению мы доверяем и хотим развивать сотрудничество с ним! — продолжила начальник управления по персоналу Светлана Масась.

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Чтобы при приёме на работу выпускники не слышали избитую фразу: «Забудьте все, чему вас учили», предприятия Группы НЛМК активно сотрудничают и взаимодействуют со многими учебными заведениями: системное взаимодействие и поддержка образовательного процесса нарабатывалась последние десять лет. Например, традиционными поставщиками квалифицированных кадров для металлургического комбината являются Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум - базовые учебные заведения НЛМК. Для Строительно-монтажного треста НЛМК таким базовым учреждением как раз станет Липецкий индустриально-строительный колледж.

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Сейчас индустриально-строительный колледж готовит специалистов по девяти профессиям: мастер общестроительных работ, сварщик, электромонтёр, мастер сухого строительства и другим. Интерес к выпускникам очень высок. Как говорит директор колледжа Наталья Краснобородько, востребованность рабочих кадров очень высока. Студентов третьих-четвёртых курсов работодатели разбирают еще до выпуска!

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Участники встречи остались под впечатлением от экскурсии по учебным мастерским: представители компании-работодателя побывали в помещениях, где на практике отрабатывают свои навыки будущие каменщики, арматурщики и мастера отделочных работ. Особое впечатление у гостей осталось от мастерской, где свои практические навыки отрабатывают будущие сварщики: как оказалось, азам традиционно «мужской» профессии в колледже учит женщина — мастер производственного обучения по сварке Светлана Старченко! Но такой удивительный факт ничуть не мешает ребятам расти признанными профессионалами своего дела и занимать призовые места на отраслевых чемпионатах и конкурсах профмастерства.

Взаимодействие Строительно-монтажного треста НЛМК и индустриально-строительного колледжа предполагает системный подход к организации и поддержке процесса подготовки студентов: актуализацию учебных программ, развитие материально-технической базы, стажировки преподавателей, организация практики на производстве и участие наставников от предприятия в обучении и экзаменационных процедурах. Еще на этапе обучения в колледже ребята смогут заключить с предприятием ученический или целевой договор с последующим гарантированным трудоустройством и ежемесячной стипендией. Прорабатывается и открытие групп, в которых учащихся с первых дней будут готовить специально для Строительно-монтажного треста НЛМК. А ещё ребят обещают по-настоящему влюбить в профессию на практике!

Первые шаги намечены уже на самое ближайшее время: в апреле-мае студентов колледжа и их родителей пригласят на встречу с руководством Треста в Корпоративный университет НЛМК. Так же гостей пригласят посетить основную производственную площадку строительно-монтажного треста – металлургический комбинат. Так ребятам дадут возможность определиться с выбором — воочию увидеть возможное будущее место работы и почувствовать себя причастными к большой компании.

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