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сегодня, 13:20
В Тюменской области началась эвакуация в 14 населенных пунктах
Жителей четырнадцати населенных пунктов Ишимского района Тюменской области эвакуируют из вероятной зоны затопления при разливе реки Ишим.
"Сегодня с 09:00 (07:00 мск) будет проводиться эвакуация жителей <...>", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуация объявлена в поселках Плодопитомник, Дом Отдыха, Детский санаторий, Детский дом 29, селах Боровое, Плешково, Клепиково, деревнях Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова.
Необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи, - говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о начале срочной эвакуации в Ишимском и Казанском районах.
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