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В России
40
58 минут назад

В Минпромторге не ожидают резкого роста цен на российское вино из-за повышения акциза

Акциз повысят в мае 2024 года.

Минпромторг РФ не прогнозирует значительного увеличения цен на российское вино и шампанское из-за предстоящего в мае 2024 года повышения акциза на алкоголь, - рассказал статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Я думаю, что Минфином и Росалкогольтабакконтролем по этому вопросу решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы предстоящее повышение акцизов не повлияло ни на нашего российского потребителя, ни на отечественного производителя", - сказал Евтухов.

Ранее компания "Абрау-Дюрсо" уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования. Рост цен компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. О соответствующих планах уведомил и крупнейший российский производитель "Кубань-вино", а также еще восемь виноделен, среди которых "Цимлянские вина", "Союз-вино", винный дом "Фотисаль", "Золотая балка" и другие.

В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая 2024 года. В настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за 1 л. В июле были приняты поправки, увеличившие ставку на 2024 год до 36 рублей. Однако новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое - до 108 рублей за 1 л, но повышение произойдет не с 1 января, а с 1 мая, - передает ТАСС.

Следующая индексация намечена на 1 января 2025 года - ставка повысится до 112 рублей. А в начале 2026 года она вырастет до 116 рублей.

Также увеличиваются акцизы на винные напитки и шампанское, включая российское. Сейчас акцизы составляют 45 рублей за 1 л. В соответствии с июльскими поправками, в 2024 году налог должен был быть поднят до 47 рублей. Новые поправки повышают ставку до 141 рубля за 1 л в 2024 году (примерно втрое), до 147 рублей в 2025 году и до 153 рублей в 2026 году. При этом налог на виноматериалы не увеличивается.

Акциз - это косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.
экономика
вино
индексация
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