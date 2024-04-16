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В России
1
1 минуту назад

В РФ с 2025 года предлагают изменить выплаты на погребение

Обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев с даты регистрации смерти.

Новый механизм представления социального пособия на погребение может быть установлен с 1 января 2025 года, - пишет "Российская газета".

Минтруд разработал единый стандарт оформления выплаты, который упростит назначение пособия. В частности, утверждается заявление, в котором человек, организующий похороны, выберет либо получение услуг в соответствии с гарантированным перечнем, либо выплату социального пособия на погребение.

Как отмечают в Минтруде России, в случае выбора получения услуг в соответствии с гарантированным перечнем Соцфонд предоставит заявителю документ, на основании которого будет возможно дальнейшее обращение заявителя в специализированные ритуальные организации. "Единым органом для обращения за социальным пособием на погребение станет Социальный фонд России", - уточнили "Российской газете" в минтруде. Подать заявление на выплату либо получение ритуальных услуг можно будет как лично в Соцфонде, так и через Госуслуги.

Обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев с даты регистрации смерти. Решение о выплате принимается максимум за два дня.

Подать заявление на получение такой меры социальной поддержки могут супруг или супруга, родственник, законный представитель умершего или другой гражданин, взявший на себя обязанность похоронить умершего, отметили в минтруде. При этом если умерший работал на момент смерти, то пособие Соцфонд выплачивает через работодателей. Размер пособия ежегодно индексируется - с 1 февраля 2024 года он составил 8370 рублей. Столько же выплатят родственникам или тем, кто организовывал похороны, в случае смерти пенсионера. Регионы могут устанавливать доплаты. В частности, в Москве размер такой доплаты сейчас превышает 14,5 тыс. рублей.

Повышенные выплаты (16 700 руб.) предусмотрены в случае смерти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В случае похорон пенсионеров военной и правоохранительной службы выплачивается повышенное пособие на погребение - три пенсии.Механизм перечисления денег не меняется. Пособие зачисляется либо на банковскую карту получателя, либо его можно получить наличными в отделениях почтовой связи.

Ранее сообщалось, что регионы должны будут составить справочники сведений о похоронных бюро, о кладбищах и местах захоронений. Информацию разместят в "Единой системе нормативной справочной информации" к концу 2025 года. Найти данные можно будет через портал Госуслуг.
выплаты
погребение
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