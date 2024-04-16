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В России
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41 минуту назад
Литва возобновила закупки зерна из РФ после полугодичного перерыва
20 марта министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае прошлого года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале - было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро.
Одновременно нарастила импорт Латвия, которая в конце зимы купила у России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро месяцем ранее.
В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.
При этом в марте Латвия запретила ввоз этой российской продукции, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на нее.
Ранее с предложением полностью запретить ввоз российского зерна на территорию Евросоюза (ЕС) выступил министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс. Он также призвал ограничить транзит этих видов агропродукции из России через республику в европейские страны, - пишет Lenta.ru.
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