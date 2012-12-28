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сегодня, 09:57

В Крыму в районе аэродрома прозвучали взрывы

На севере Крыма прозвучал мощный взрыв и произошел пожар в районе аэродрома.

Взрывы были слышны в небе над аэродромом в крымском Джанкое, - пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Судя по звуку, в городе работает ПВО, - уточнили очевидцы.

По предварительной информации, в районе аэродрома начался пожар.

Также Life сообщил со ссылкой на Shot, что произошло несколько громких хлопков в районе 4 часов утра, первый — примерно в 3:40 (мск).

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Телеграм-канал Радар Крым ранним утром предупреждал о воздушной опасности в районе Джанкоя и Крымского моста, а также о мерах предосторожности при сбитиях.
Крым
взрыв
пожар
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