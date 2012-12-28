Летний отдых в России вырос в цене на 15%

Летний отдых с начала года вырос в цене на 15% и может подорожать еще на 10%, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии, Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств.

«Мы отмечаем, что рост стоимости происходит на уровне 15-20% — это как отдых внутри России, так и за границей. Если сравнивать итоги I квартала с концом прошлого года, то цены уже увеличились примерно на 15%, но, очевидно, что до конца сезона могут вырасти еще», — рассказал член президиума АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко.По его словам, причина — в увеличении стоимости перелетов и проживания, на которое завязана цена некоторых услуг в гостиницах. Это и подорожание коммунальных услуг и других инфраструктурных расходов.Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщил «Известиям», что стоимость на летние международные направления уже увеличилась на 10-15%.«Это связано с инфляцией, волатильностью курсов валют, ростом цен на авиационное топливо. Позитивно то, что самое массовое направление отдыха россиян — Турция, которая в 2023-м увеличивала цены на 20-30%, в этом году существенно не повышает их, а некоторые отели даже делают специальные условия ниже уровня 2023-го. Турция сейчас лидирует в топе направлений, также популярен Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба», — рассказал представитель турбизнеса.По его словам, минимальный средний чек на международные путешествия на двоих на неделю стартует от 140 тыс. рублей, включая перелет и проживание в гостинице 3-4 звезды по системе «всё включено».Он добавил: если говорить о путешествиях по России, то, например, стоимость туров в Краснодарский край на лето выросла в пределах 5-15%.