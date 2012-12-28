Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность
В России
24
20 минут назад
Летний отдых в России вырос в цене на 15%
Летний отдых с начала года вырос в цене на 15% и может подорожать еще на 10%, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии, Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств.
По его словам, причина — в увеличении стоимости перелетов и проживания, на которое завязана цена некоторых услуг в гостиницах. Это и подорожание коммунальных услуг и других инфраструктурных расходов.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский также сообщил «Известиям», что стоимость на летние международные направления уже увеличилась на 10-15%.
«Это связано с инфляцией, волатильностью курсов валют, ростом цен на авиационное топливо. Позитивно то, что самое массовое направление отдыха россиян — Турция, которая в 2023-м увеличивала цены на 20-30%, в этом году существенно не повышает их, а некоторые отели даже делают специальные условия ниже уровня 2023-го. Турция сейчас лидирует в топе направлений, также популярен Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба», — рассказал представитель турбизнеса.
По его словам, минимальный средний чек на международные путешествия на двоих на неделю стартует от 140 тыс. рублей, включая перелет и проживание в гостинице 3-4 звезды по системе «всё включено».
Он добавил: если говорить о путешествиях по России, то, например, стоимость туров в Краснодарский край на лето выросла в пределах 5-15%.
0
0
0
0
0
Комментарии