В Липецке определили самого эффективного риелтора

Застройщик группы компаний «ОДСК» назвал первого финалиста программы лояльности для сотрудников агентств недвижимости.

«ОДСК» поддерживает партнеров, помогающих исполнять мечты липчан о новом жилье. В рамках уникальной программы лояльности учреждена специальная номинация «Путь к успеху». Она позволяет отметить лучших специалистов в сфере продажи недвижимости.

По итогам I квартала 2024 года победителем в номинации стала специалист одного из липецких агентств недвижимости Алевтина Бахаева. Перспективному менеджеру удалось в короткие сроки успешно заключить несколько договоров на квартиры в крупном жилом комплексе «Геометрия». Проект предполагает современное благоустройство и обладает уникальным инфраструктурным положением. В шаговой доступности находятся школа, детские сады, парк «Европейский». Сам комплекс будет включать в себя 13 домов с широким спектром планировок - от студий до двухуровневых квартир. Уже сейчас в продаже находится 3 дома с разными видами отделок.

За высокие показатели в совместной работе Алевтина Бахаева получила от «ОДСК» диплом, денежное вознаграждение и самые теплые пожелания – расти профессионально, добиваясь новых успехов. Возможности для этого один из крупнейших застройщиков жилья и коммерческой недвижимости в Липецке будет предоставлять специалистам и дальше. Следующий финалист будет определен уже в июле – по итогам 2 квартала.

Жилые комплексы ООО «ОДСК» на протяжении нескольких лет занимают одни из лидирующих позиций на рынке жилья в Липецке. Сотрудники холдинга всегда на связи со специалистами по недвижимости и готовы предоставить исчерпывающую информацию об объектах продаж: от деталей планировки до наглядного изображения материалов отделки.





Успехи «ОДСК» отмечены престижными наградами: ТОП-100 застройщиков страны по оценке единого реестра застройщиков, обладатель золотого знака «Надежный застройщик России» и почетного звания «Элита строительного комплекса России».

- Специалисты по продажам регулярно отмечают уникальность продуктов «ОДСК». Например, особой популярностью пользуется жилье с теплыми полами в нашем инженерно-техническом исполнении, - отметила Руководитель службы продаж Ольга Спиридонова – Мы всегда идем на встречу партерам и готовы расширять линейку продуктов. Отсюда такой живой интерес у риелторов и агентств недвижимости к сотрудничеству именно с «ОДСК».





Застройщик: ООО «СЗ «ОДСК-Л4».

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф

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