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В России
26
49 минут назад

В России могут заблокировать TikTok

В Роскомнадзоре сообщили, что обращение о блокировке TikTok в России поступило в ведомство от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая, - передает ТАСС.

Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики уже двухлетней давности. Как напоминается в обращении АППСИМ, блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров. "Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", - считают в объединении.

Согласно проведенному АППСИМ опросу среди пользователей сервисов коротких видеороликов, 70% из них продолжают пользоваться TikTok: часть из них пользуются по привычке, а кто-то просто не придает значения давности ролика.

Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон "О персональных данных"), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии. АППСИМ отмечает, что после выраженной в 2019 году готовности платформы локализовать данные не было публичных сообщений об исполнении закона. Эксперты, помимо этого, не смогли найти в соцсети признаков исполнения так называемого закона о рекомендательных алгоритмах.

В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение "высшей меры наказания" - блокировку на территории РФ. "Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "VK видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка", - подытожили в АППСИМ.
TikTok
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