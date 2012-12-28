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В России
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49 минут назад
В России могут заблокировать TikTok
В Роскомнадзоре сообщили, что обращение о блокировке TikTok в России поступило в ведомство от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).
Приложение TikTok в России сейчас работает, но доступны лишь видеоролики уже двухлетней давности. Как напоминается в обращении АППСИМ, блогеры вместе с этим лишились доходов от просмотров. "Фактически, все, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, это оттягивает пользователей от отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok", - считают в объединении.
Согласно проведенному АППСИМ опросу среди пользователей сервисов коротких видеороликов, 70% из них продолжают пользоваться TikTok: часть из них пользуются по привычке, а кто-то просто не придает значения давности ролика.
Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон "О персональных данных"), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии. АППСИМ отмечает, что после выраженной в 2019 году готовности платформы локализовать данные не было публичных сообщений об исполнении закона. Эксперты, помимо этого, не смогли найти в соцсети признаков исполнения так называемого закона о рекомендательных алгоритмах.
В случае выявления нарушений ассоциация просит Роскомнадзор рассмотреть применение "высшей меры наказания" - блокировку на территории РФ. "Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "VK видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка", - подытожили в АППСИМ.
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