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В России
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14 минут назад
Шоссе в Кургане закрыли для движения в связи с затоплением
Шоссе Тюнина в Кургане закрыли для движения легковых автомобилей в связи с затоплением.
Ранее движение было ограничено только для легковых автомобилей.
"Шоссе Тюнина для движения пассажирского транспорта и большегрузов закрыто", - говорится в сообщении.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о прогнозируемой "очень сложной ситуации" с подъемом воды, уровень которой может достичь 11 м. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола. Подтопленными в регионе остаются 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, - передает ТАСС.
В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции контролируют участки дорог в местах паводкового разлива.
На участках автодорог, где введены ограничения движения транспорта в связи с подтоплением, экипажи ДПС проводят информирование граждан о правилах поведения в период паводка, осуществляют контроль за безопасностью участников дорожного движения, оказывают помощь.
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