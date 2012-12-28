Торговая марка Липецкой молочной продукции «Счастливое детство» провела редизайн этикетки.

Компания ООО «КолоСС» изменила дизайн этикеток на молочной продукции «Счастливое детство», производимой из натурального молока с собственных ферм Липецкой области. Теперь они стали более яркими, современными и привлекательными.

Бренд «Счастливое детство» сохранил узнаваемые элементы , такие как логотип и фирменные цвета, чтобы покупатели могли легко узнать их продукцию среди других товаров.

Заглавным элементом на упаковке обозначены прописные буквы на клетке, связавшие школьную тематику, близкую каждому из нас, и название уже полюбившегося бренда.

Торговая марка «Счастливое детство» - производство группы компаний "ЭКОПТИЦА". Под брендом выпускают более 40 наименований традиционных молочных и кисломолочных продуктов, включая питьевое молоко, сливочное масло, кефир, ряженку, а также творог и полюбившийся многим молочный коктейль - мороженное. Вся продукция производится из свежего молока с собственных ферм Липецкой области. Всегда свежее, потому что рядом!

Ищите продукцию «Счастливое детство», с обновлёнными этикетками, на полках магазинов нашего города и области.

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