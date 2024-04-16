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В России
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сегодня, 13:36
В Крыму при пожаре в зоопарке сгорели свыше 200 животных
По предварительной информации, большая часть обитателей зоопарка погибла.
Площадь возгорания составила около 625 квадратных метров.
"Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено", — пояснили спасатели. Предварительной причиной произошедшего назвали короткое замыкание. Точная причина устанавливается, - пишет Lenta.ru.
Спасатели рассказали, что в результате ЧП были спасены медведи, так как их вольер располагался на первом этаже. Кроме того, выжить смогли еще несколько животных.
Также из горящего комплекса смогли вывести смотрительницу.
В числе не спасшихся питомцев зоопарка, по данным представителя экстренных служб республики, могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, множество редких птиц и другие.
«Тропик Парк» — зоопарк экзотических животных в Евпатории, расположенный в заброшенном парке аттракционов на улице Токарева. В здании пять этажей. В нем содержались земноводные, рептилии, птицы и приматы. Следственный комитет начал проверку — следователи устанавливают возможное наличие лиц, которые могли бы быть причастны к предполагаемому преступлению, предусмотренному статьей 238 УК РФ («Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения»).
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