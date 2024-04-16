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В России
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15 минут назад
В РФ предлагают установить минимальную зарплату не ниже МРОТ
В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ.
"В настоящее время практически во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы. В таких условиях без установления минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд невозможно перейти к экономике высоких заработных плат, достойно оплачивать труд, воспитывать профессиональные, квалифицированные кадры", — говорится в документе.
Сейчас на подавляющем числе предприятий и организаций страны размеры тарифных ставок работников ниже минимального размера оплаты труда. Это связано с тем, что утратила силу ч. 4 ст. 133 ТК РФ, согласно которой размеры тарифных ставок, окладов, а также базовых окладов не могли быть ниже МРОТ, - поясняется в документе.
"Падение зарплат ниже МРОТ началось с 2007 года. Тогда были приняты поправки в федеральное законодательство, которые ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд, и работодатели после этого получили возможность устанавливать базовые оклады ниже минимального размера оплаты труда", — рассказал Сергей Миронов.
По оценке экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тыс. российских граждан, - отметил депутат.
По его словам, именно поэтому были разработаны поправки в Трудовой кодекс, согласно которым минимальная ставка заработной платы в стране должна быть не меньше МРОТ, и это без учета премий, выплат и различных надбавок, - пишут "Известия".
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