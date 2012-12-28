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сегодня, 10:55

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

В течении суток 16 апреля местами в крае, исключая Черноморское побережье, ожидается высокая пожароопасность (ВПО) 4 класса (НЯ).

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение, - рассказали в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

16 апреля местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, - говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности.

"Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей", - отмечается в сообщении.

Накануне в горах Кубани продлили штормовое предупреждение о лавинной опасности. Предупреждение было продлено до 18 апреля. В настоящее время, согласно прогнозам, опасность лавин в горах Краснодарского края на высотах от 2 тыс м над уровнем моря сохраняется до 18 апреля, и объявлено штормовое предупреждение.

"До конца суток 15 апреля, а также в течение суток 16, 17 и 18 апреля в горах Краснодарского края выше 2 000 м лавиноопасно. [Объявлено] штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края", - сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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