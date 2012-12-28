Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
Парковка у железнодорожного вокзала бесплатна только 15 минут
Общество
Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след
Общество
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Общество
Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Общество
Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
Общество
Шашлыки под запретом: в районе Силикатных озёр работают межведомственные патрули
Общество
В огненном матче «Металлург» обыграл бывшего участника Лиги Европы
Спорт
Полицейские и Росгвардейцы нашли в Ельце наркогараж
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дорожная сводка: за сутки двое пострадавших
Происшествия
В Подгорном столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Лебедянском районе дома у мужчины нашли 1770 граммов конопли: дело направлено в суд
Происшествия
В Ельце из горящего дома эвакуировали двух человек
Происшествия
Читать все
В России
65
сегодня, 09:59

Власти Тюменской области призывают жителей Ишима срочно эвакуироваться

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком.

Жителей Ишима призывают эвакуироваться из домов, которые находятся в зоне подтопления, - сообщает администрация Тюменской области в Телеграм-канале.

В 6:00 жителям пришло СМС-сообщение с призывом эвакуироваться. На реке Ишим идет критический подъем воды.

На момент около 8 часов утра вода поднялась до 808 см и продолжает расти, - говорится в сообщении регионального правительства.

Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и дороги между населенными пунктами, - сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, было поручено организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Телеграм-канале.

"Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", - рекомендовал глава региона.

Для жителей подготовили пункты временного размещения.

Эвакуация проходит в селах Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. В населенных пунктах есть опасность затопления.

эвакуация
паводок
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru