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сегодня, 09:59
Власти Тюменской области призывают жителей Ишима срочно эвакуироваться
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком.
В 6:00 жителям пришло СМС-сообщение с призывом эвакуироваться. На реке Ишим идет критический подъем воды.
На момент около 8 часов утра вода поднялась до 808 см и продолжает расти, - говорится в сообщении регионального правительства.
Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель и дороги между населенными пунктами, - сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
"Прогноз Росгидромета неблагоприятный. Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Главам районов и городов, которые попадают в зону подтопления, было поручено организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Телеграм-канале.
"Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место – к родственникам или в ПВР. Обеспечим вас всем необходимым", - рекомендовал глава региона.
Для жителей подготовили пункты временного размещения.
Эвакуация проходит в селах Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. В населенных пунктах есть опасность затопления.
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