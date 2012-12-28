DDos-атаки на информационную безопасность компаний в РФ выросла втрое

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в I квартале 2024 года отразили 512 DDos-атак, тогда как за весь прошлый год число таких нападений составило 185, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

Отмечается, что целью DDoS-атак становятся государственные ресурсы, финансовые и транспортные организации, операторы связи, крупные СМИ и региональные новостные агентства.Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Алексей Павлов рассказал, что компания фиксировала всплеск атак на СМИ в начале 2022 года. В большинстве случаев это были массовые сетевые атаки: DDoS и эксплуатация веб-уязвимостей.«Их организовывали хактивисты с целью приостановить работу сайта, разместить на нем провокационный контент и посеять панику. Если в 2022 году мы фиксировали в месяц в среднем 200 DDoS-атак на одну организацию из сферы медиа, то в 2023 году показатель сократился до 33 атак», — сказал Павлов.По его словам, сегодня злоумышленникам не нужны громкие атаки. Они вновь сконцентрировались на целевых ударах по ключевым отраслям и стараются нанести своими действиями максимальный урон.В ГК «Ростех» заявили «Известиям», что атаки на инфраструктуру фиксируют постоянно. Их интенсивность сохраняется на высоком уровне. Методы и технологии защиты в госкорпорации не раскрывают.В Шереметьево «Известиям» сказали, что в аэропорту обеспечен высокий уровень информационной безопасности — надежно защищены более 5400 компьютеров и серверов.«IT-инфраструктура Шереметьево подвергается различным угрозам в виде вредоносных кодов, отправляемых на электронную почту, киберразведки и попыток проникновения, социальной инженерии, целевых кибератак, разнообразных вредоносных ресурсов. Вся поступающая информация об угрозах передается в Центр кибербезопасности Шереметьево», — отметили в пресс-службе аэропорта.Там добавили, что в 2023 году в аэропорту предотвращены 16 попыток проникновения в IТ- инфраструктуру, 7 крупных DDoS-атак, 3220 попыток проникновения вредоносного кода, 160 интенсивных сканирований и попыток поиска уязвимостей. При этом прямой ущерб от киберинцидентов отсутствует.