Число внесудебных банкротств подскочило в пять раз

В январе-марте 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели первого квартала прошлого года. При этом более половины из этих дел пришлись на пенсионеров, уточнили там.



По данным «Федресурса», всего за период существования механизма внесудебного банкротства — с сентября 2020-го по март нынешнего года — начато 42 тыс. процедур с общей суммой долга более 17 млрд рублей. Из них ровно половина уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 млрд.Такая динамика — результат смягчения критериев: с конца 2023-го признать себя несостоятельными через МФЦ могут люди с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также к процедуре допустили пенсионеров и получателей соцпособий. Благодаря изменениям внесудебным банкротством воспользовались те граждане, кто действительно в этом нуждался, подчеркнули в Минэке.В то же время по судебной процедуре в январе-марте этого года банкротами признаны почти 90 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, говорится в материалах «Федресурса». Их число увеличилось лишь на 18% по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года. Темпы роста несостоятельности через суд значительно замедлились, отметили в «Федресурсе». Для сравнения: в I квартале 2023-го рост был на 40% к такому же периоду 2022 года.Всего за период существования процедуры судебного банкротства (с октября 2015 года по март 2024-го) несостоятельными стали почти 1,2 млн граждан, рассказали в «Федресурсе». Там пояснили, что темпы роста числа судебных процедур снижаются, в том числе благодаря развитию альтернативной схемы (через МФЦ). Однако прирост абсолютного числа таких банкротств граждан всё еще на высоком уровне.