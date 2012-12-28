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В России
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46 минут назад
Число внесудебных банкротств подскочило в пять раз
В январе-марте 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели первого квартала прошлого года. При этом более половины из этих дел пришлись на пенсионеров, уточнили там.
Такая динамика — результат смягчения критериев: с конца 2023-го признать себя несостоятельными через МФЦ могут люди с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также к процедуре допустили пенсионеров и получателей соцпособий. Благодаря изменениям внесудебным банкротством воспользовались те граждане, кто действительно в этом нуждался, подчеркнули в Минэке.
В то же время по судебной процедуре в январе-марте этого года банкротами признаны почти 90 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, говорится в материалах «Федресурса». Их число увеличилось лишь на 18% по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года. Темпы роста несостоятельности через суд значительно замедлились, отметили в «Федресурсе». Для сравнения: в I квартале 2023-го рост был на 40% к такому же периоду 2022 года.
Всего за период существования процедуры судебного банкротства (с октября 2015 года по март 2024-го) несостоятельными стали почти 1,2 млн граждан, рассказали в «Федресурсе». Там пояснили, что темпы роста числа судебных процедур снижаются, в том числе благодаря развитию альтернативной схемы (через МФЦ). Однако прирост абсолютного числа таких банкротств граждан всё еще на высоком уровне.
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