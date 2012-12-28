Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
У «Мяты» на Водопьянова стреляли: полиция выясняет, кто и в кого
Происшествия
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
Происшествия
На детской площадке у ребёнка украли телефон
Происшествия
Читать все
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
Липчанин продавал гараж и лишился 750 тысяч рублей
Происшествия
Пенсионерка нашла телефон школьника и отказалась его возвращать
Происшествия
На Первомайской столкнулись автобус и внедорожник
Происшествия
За парковку на газонах мэрия обещает штрафы
Общество
Липецкая область оказалась в аутсайдерах по динамике потребительского спроса
Экономика
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
В чае для осужденного обнаружили марихуану
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди на один день сделают перерыв
Погода в Липецке
Читать все
В России
43
46 минут назад

Число внесудебных банкротств подскочило в пять раз

В январе-марте 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели первого квартала прошлого года. При этом более половины из этих дел пришлись на пенсионеров, уточнили там.

По данным «Федресурса», всего за период существования механизма внесудебного банкротства — с сентября 2020-го по март нынешнего года — начато 42 тыс. процедур с общей суммой долга более 17 млрд рублей. Из них ровно половина уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 млрд.

Такая динамика — результат смягчения критериев: с конца 2023-го признать себя несостоятельными через МФЦ могут люди с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей, а также к процедуре допустили пенсионеров и получателей соцпособий. Благодаря изменениям внесудебным банкротством воспользовались те граждане, кто действительно в этом нуждался, подчеркнули в Минэке.

В то же время по судебной процедуре в январе-марте этого года банкротами признаны почти 90 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, говорится в материалах «Федресурса». Их число увеличилось лишь на 18% по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года. Темпы роста несостоятельности через суд значительно замедлились, отметили в «Федресурсе». Для сравнения: в I квартале 2023-го рост был на 40% к такому же периоду 2022 года.

Всего за период существования процедуры судебного банкротства (с октября 2015 года по март 2024-го) несостоятельными стали почти 1,2 млн граждан, рассказали в «Федресурсе». Там пояснили, что темпы роста числа судебных процедур снижаются, в том числе благодаря развитию альтернативной схемы (через МФЦ). Однако прирост абсолютного числа таких банкротств граждан всё еще на высоком уровне.

банкротство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru