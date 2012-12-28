«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
В России
42
33 минуты назад
В Москве в одном из офисов обнаружили украинский беспилотник
Сейчас, как уточнили в полиции, хозяина дрона допрашивают.
Уточняется, что никакой опасности он не представляет. Хозяина беспилотника допрашивают правоохранители. По предварительной информации, мужчина хотел изучить как устроен БПЛА, для этого и заказал его, - сообщил источник издания.
По его словам, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Бабой Ягой" называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов. У них есть сразу несколько приемников сигнала. Дрон использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Кроме того, в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи - так называемые режимы самоспасения.
0
0
0
0
0
Комментарии