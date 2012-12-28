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В России
22
57 минут назад

В РФ в 5 раз выросло число внесудебных банкротств

Рост числа банкротств связан с изменением законодательства.

За первые три месяца 2024 года в России в 5 раз увеличилось число внесудебных банкротств, - следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В первые три месяца 2024 года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек, - зафиксировано в данных "Федресурса". Эти цифры оказались в пять раз больше, чем показатели января–марта прошлого года.

При этом более половины из этих дел пришлось на пенсионеров, - уточнили там. Среди регионов по общему числу дел по избавлению от долгов без суда лидируют Краснодарский и Алтайский края, а также Свердловская, Челябинская и Омская области.

По данным «Федресурса», всего за период существования механизма внесудебного банкротства — с сентября 2020 года по март нынешнего года — начато 42 тыс. процедур с общей суммой долга более 17 млрд рублей. Из них ровно половина уже завершена: гражданам списаны долги на 7,3 млрд, - пишут "Известия".

По судебной процедуре в январе–марте этого года банкротами признаны почти 90 тыс. человек, включая индивидуальных предпринимателей, говорится в материалах «Федресурса». Их число увеличилось лишь на 18% по сравнению с цифрами аналогичного периода прошлого года.

Темпы роста несостоятельности через суд значительно замедлились, - отметили в «Федресурсе». Для сравнения: в I квартале 2023-го рост был на 40% к такому же периоду 2022 года.

По итогам первых трех месяцев 2024 года рейтинг граждан-банкротов в абсолютном выражении возглавили: Краснодарский край (4,7 тыс.), Московская область (4,6 тыс.), Москва (4 тыс.), Свердловская область (3,4 тыс.), Башкортостан (2,8 тыс.).

Основную часть процедур несостоятельности (97%) по-прежнему инициируют сами физические лица, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, - отмечается в материалах.

Всего за период существования процедуры судебного банкротства (с октября 2015 года по март 2024-го) несостоятельными стали почти 1,2 млн граждан, - рассказали в «Федресурсе».
экономика
банкротство
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