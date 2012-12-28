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В России
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сегодня, 13:15

Российские виноделы могут повысить цены на 7-35%

Одна из крупнейших винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении с мая цен на свою продукцию.

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний, "Абрау-Дюрсо", уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию. "Абрау-Дюрсо" собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7 до 35% в зависимости от конкретного наименования, - передает РБК со ссылкой на письмо.

Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Империал» — на 35 и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%, следует из письма. Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусную настойку «7 овощей» — на 8% каждое. Повышение также коснется джина «7 трав» и сидра «Абрау-Дюрсо» — на 15% и коньяка «Абрау 1870» — на 10%.

Компания уведомила и о предстоящем подорожании ряда позиций безалкогольного портфеля: «Абрау Индиан Тоник» (+13%), детского шампанского «Джуниор» (+10%) и безалкогольных игристых «Абрау Лайт» (+5%). Рост цен в письме компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

В «Абрау-Дюрсо» грядущее повышение цен на продукцию подтвердили. «Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», —заявила директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. Она подчеркнула, что повышение стоимости для всех линеек продукции происходит впервые за последние два года и связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе повышением ставки долгового финансирования.

«Абрау-Дюрсо» не единственная российская винодельческая компания, собравшаяся поднять цены на продукцию. О соответствующих планах уведомил крупнейший российский производитель «Кубань-Вино» (в апреле он перешел в собственность государства по иску Генпрокуратуры), - рассказали источники издания. По их словам, еще восемь виноделен объявили об увеличении стоимости в диапазоне от 1 до 35%. В их числе — «Цимлянские вина», «Союз-Вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава») и другие.
вино
экономика
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