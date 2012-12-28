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В России
26
26 минут назад

Российские авиаперевозчики вводят услугу перевозки животных на соседнем кресле

Пассажиры теперь могут брать с собой в салон один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг.

Пассажиры авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" смогут провозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле, - говорится на сайте авиаперевозчика.

Уточняется, что услуга будет доступна на рейсах, выполняемых под кодом SU, двух авиакомпаний — "Аэрофлота" и дочерней "России". Теперь клиенты перевозчиков смогут брать с собой в салон питомцев весом не более 15 килограммов и размещать переноски на пассажирских сиденьях.

Отмечается, что "Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, в декабре 2023 года. Предполагалось, что на первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе. Тестовый период прошел успешно.

"Аэрофлот" после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле. "Аэрофлот" ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - говорится в публикации.

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц – за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования был увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса "бизнес", говорится в сообщении.

В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов, говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах "эконом" и "комфорт": полужесткий - 50х35х32 сантиметров, жесткий - 50х35х30 сантиметров. Для класса "бизнес": полужесткий - 50х40х40 сантиметров, жесткий - 50х40х30 сантиметров.

Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. Услуга доступна в любом классе обслуживания. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира, уточняется в сообщении.
животные
авиаперевозка
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