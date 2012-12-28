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В России
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сегодня, 11:34
Семьям мобилизованных сократят расходы на коммуналку
Семьи мобилизованных граждан получат дополнительные меры поддержки.
Соответствующее постановление об этом подписано.
В настоящее время при отсутствии индивидуальных приборов учета или при их неисправности оплата коммунальных услуг рассчитывается по установленным нормативам, исходя из количества проживающих в квартире граждан. Мобилизованные также входили в это число, хотя в силу своего фактического отсутствия не пользовались системами водо- и газоснабжения. Теперь это будет учитываться в платежной квитанции.
Чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.
Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы.
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