«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
«След кровавый стелется…»: опубликовано видео, как мужчина разбил рукой стекло офиса КПРФ
В России
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10 минут назад
В Якутске склад магазина мебели загорелся на площади 500 кв.м.
"Поступило сообщение о пожаре на складе магазина мебели по улице Леваневского в городе Якутске. Предварительная площадь составляет 500 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 42 человека и 8 единиц техники.
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