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В мире
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57 минут назад
В селе под Воронежем рухнула водонапорная башня
В пресс-службе районной администрации сообщили, что подрядная организация проводит работы по обеспечению населения питьевой водой по временной схеме. Причины произошедшего устанавливаются. Вопрос находится на контроле администрации.
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