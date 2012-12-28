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сегодня, 12:50

Юрий Куклачёв остаётся в реанимации из-за обширного инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев пока остается в реанимации, на данный момент врачи не дают прогнозов, сообщает РИАМО со ссылкой на SHOT.

Куклачев находится в сознании, однако врачи не разрешают дрессировщику общаться с близкими. Пока речи о переводе артиста в обычную палату нет.

Врачи пытаются оградить дрессировщика от любого стресса. Несмотря на это, артист пытается работать даже из реанимации.

Куклачев позвонил сыну, чтобы дать ему указания по поводу третьего благотворительного концерта, где выступают его ребята, чтобы собрать средства для семей пострадавших и погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».
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