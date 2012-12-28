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В России
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15 минут назад
За сутки в Оренбурге затопило еще около тысячи домов
«Ситуация в Оренбурге остается крайне напряженной. Урал продолжает прибывать»,— написал господин Салмин в Telegram-канале. Вода подошла к жилому комплексу «Дубки», где расположены многоквартирные дома. Урал разливается и в других районах Оренбурга. Салмин призвал оренбуржцев уезжать из подтопленных районов.
5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.
Оренбургская область, по оценке региональных властей, столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ущерб инфраструктуре предварительно оценивается в 40 млрд руб. В ряде населенных пунктов, в том числе в Оренбурге и Орске, объявлена частичная эвакуация из-за подтоплений.
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