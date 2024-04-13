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29
33 минуты назад

В Сиднее мужчина убил шестерых посетителей ТЦ

В Австралии неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей сиднейского торгового центра Westfield Bondi Junction. Шесть человек погибли, в том числе молодая мать. Ее девятимесячный ребенок и еще семь человек в больнице. Медики оценивают состояние некоторых пострадавших как крайне тяжелое, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Nine News.

13 апреля в 15:10 неизвестный мужчина в футболке и шортах зашел в здание торгового центра. Через десять минут он набросился с ножом на случайных посетителей. Нападавший шел в толпу и бросался с ножом на всех встречных. Один из посетителей, оказавшийся россиянином, пытался помешать злоумышленнику сойти с эскалатора, вооружившись предметом, похожим на стойку или штатив. Он смог на какое-то время задержать нападавшего, пока неизвестно, не пострадал ли он сам. В соцсетях его назвали героем. Пользователи отметили, что мужчина — он был единственным, кто не побоялся дать отпор нападавшему до прибытия полиции.

По данным Nine News, неподалеку от места преступления находилась женщина-полицейский. К ней подбежали очевидцы и сообщили о произошедшем. Она нашла злоумышленника, когда он вышел на пятый уровень ТЦ, и последовала за ним. Мужчина повернулся лицом к сотруднице полиции и поднял нож. В этот момент женщина выстрелила в него. Нападавший скончался на месте.

По предварительным данным, в самом ТЦ не было полиции, однако здание оснащено системой сигнализации, которая по каким-то причинам не сработала.
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