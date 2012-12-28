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26
38 минут назад

В России ужесточат контроль над передвижными заправками

В России хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС. Об этом говорится в протоколе совещания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова. С документом ознакомились «Известия».

Власти, в частности, предлагают обязать бизнес уведомлять контрольные органы об открытии таких заправок, определить для них специальные места, а также рассмотреть введение административных штрафов, следует из протокола совещания.

В Минэнерго рекомендовали «Известиям» обратиться в Минпромторг, а там отметили, что проработка вопроса поручена Росстандарту.

«В настоящее время отсутствует необходимое регулирование для продажи автомобильного топлива на контейнерных и передвижных АЗС. Реализация посредством такой формы торговли несет риски поставки некачественного продукта, нарушения законодательства в области обеспечения единства измерений, соблюдения правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ) и требований пожарной безопасности», — заявили в Росстандарте.

Предполагается, что такая деятельность будет носить уведомительный характер, это не будет обременительным для бизнеса, но обеспечит прозрачность и подконтрольность таких АЗС для целей соблюдения прав потребителей, добавили в федеральном агентстве.

Как писали «Известия», в регионах России распространились передвижные и контейнерные АЗС, работающие без каких-либо лицензионных разрешений — теневые бизнесмены переоборудуют под заправки машины, самовольно открывают бензоматы на территориях населенных пунктов.

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