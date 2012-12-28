Автосервисы рассказали о стоимости смены шин

Средний чек на услуги шиномонтажа составляет в апреле этого года на 23% выше прошлогоднего, сообщили «Известиям» в автосервисах.





Период смены зимней резины на летнюю стартовал в большинстве федеральных округов: спрос на услуги шиномонтажа в первую неделю апреля вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» в международной сети автосервисов FIT Service.Средний чек с услугой шиномонтажа составляет в апреле 5,6 тыс. рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 23%, добавил директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Олег Бачманов.«Цены на шиномонтаж в весеннем сезоне остались те же, что и осенью 2024 года. Средние чеки, в которых есть услуга шиномонтажа, выросли из-за того, что автовладельцы стали пользоваться большим количеством услуг», — пояснил он.Средний чек на шины вырос в апреле этого года на маркетплейсе Ozon на 15%.Наибольшим спросом на маркетплейсах пользуются бренды Tunga, APLUS, Viatti, Nokian Tyres, Pirelli, Cordiant, SAILUN, ZMax и Белшина.