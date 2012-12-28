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В России
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41 минуту назад
Автосервисы рассказали о стоимости смены шин
Средний чек на услуги шиномонтажа составляет в апреле этого года на 23% выше прошлогоднего, сообщили «Известиям» в автосервисах.
Средний чек с услугой шиномонтажа составляет в апреле 5,6 тыс. рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 23%, добавил директор по маркетингу международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Олег Бачманов.
«Цены на шиномонтаж в весеннем сезоне остались те же, что и осенью 2024 года. Средние чеки, в которых есть услуга шиномонтажа, выросли из-за того, что автовладельцы стали пользоваться большим количеством услуг», — пояснил он.
Средний чек на шины вырос в апреле этого года на маркетплейсе Ozon на 15%.
Наибольшим спросом на маркетплейсах пользуются бренды Tunga, APLUS, Viatti, Nokian Tyres, Pirelli, Cordiant, SAILUN, ZMax и Белшина.
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