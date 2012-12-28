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В России
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33 минуты назад
В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за паводка
В городе звучит сирена. Это не учебная тревога.
В городе звучала сирена. Это не учебная тревога.
Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны, - сообщил глава региона.
Он призвал не терять время и срочно эвакуироваться жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок, а также взять с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покинуть дома.
Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2328 домов и 3792 приусадебных участка. Эвакуировали 1521 человека, в том числе 319 детей.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
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