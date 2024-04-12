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В России
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40 минут назад
Курортный сбор может превратиться в туристический налог
Собранные средства так же, как и сейчас, планируется использовать для строительства туристической инфраструктуры.
Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам источников, внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.).
Пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности что считать налоговой базой, говорят собеседники издания. Ее ключевые участники – Минэк и Минфин. Основной на данный момент вариант – это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания. При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку – в счете от гостиницы, в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах, и т. д.
Другая концепция – использование площади КСР, например их номерного фонда, в качестве налоговой базы.
Налог будет распространен на всю страну, но у регионов будет право его вводить или отказаться. Собранные средства так же, как и сейчас, планируется направлять на строительство туристической инфраструктуры.
Сейчас прорабатываются различные варианты взимания платежа (иного аналогичного платежа) после завершения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в пилотных регионах, подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина, отметив при этом, что окончательное решение еще не принято. Идея распространить курортный сбор на все регионы страны публично обсуждалась еще в 2023 г. Тогда президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать соответствующие изменения в законодательство по итогам совещания по вопросу развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе 28 июня прошлого года, - следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
Проект по взиманию курортного сбора стартовал в 2018 г. Все собранные с туристов средства направляются в региональный бюджет и затем перераспределяются между муниципалитетами. Изначально сбор действовал в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и должен был завершиться 1 января 2023 г.
Крым отказался от участия в эксперименте в начале 2022 г. В конце 2022 г. проект был продлен еще на два года и расширен: в него вошли также Санкт-Петербург (фактически курортный сбор взимается с 1 апреля 2024 г.) и федеральная территория «Сириус».
С мая 2018 г. по 31 декабря 2023 г. поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов составили свыше 4 млрд руб., - рассказал представитель Минэка. По его словам, эти средства были потрачены на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство более 100 объектов курортной инфраструктуры. Как пилотный проект в регионах с высоким туристическим потоком курортный сбор доказал свою эффективность, резюмирует представитель министерства.
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