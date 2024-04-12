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В России
36
сегодня, 13:07

В Минсельхозе заверили, что в этом году россияне не останутся без гречки

Гречихи посеют в этом году примерно столько же, сколько в прошлом.

Планируемая площадь посева гречихи на 2024 год, по данным региональных органов управления АПК, составляет более 1,2 млн га, что соответствует уровню прошлого года. В 2023 году под этой культурой было занято 1,29 млн га, - пишет "Российская газета".

В министерстве подчеркнули, что в прошлом году урожай гречихи стал одним из лучших в истории страны - было собрано 1,6 млн тонн в чистом весе. В ведомстве также заверили, что держат на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, к которым, в том числе, относится гречка.

Производство гречневой крупы в 2022 стало рекордным (516 тыс. тонн), а в 2023 году достигло нового исторического максимума (542 тыс. тонн), - заявила заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. При этом потребление гречки в стране составляет ежегодно 350-400 тыс. тонн. Экспорт в последнее время растет, однако пока его объемы не столь велики, чтобы снять излишки с рынка, - отмечает эксперт.

"В итоге предложение превышает спрос. В этой ситуации усилилась конкуренция крупозаводов за покупателя. Они вынуждены все более и более значительно снижать цены на свою продукцию. В последнее время многие из них работают на грани рентабельности, а некоторые даже с убытком. Некоторые крупозаводы в последнее время начали приостанавливать производство данной крупы", - рассказала Глазунова.

Цены производителей с начала сезона (сентябрь) к концу марта рухнули больше чем на треть - с 42,5 тыс. руб. до 26,8 тыс. руб. Вслед за ними потянулись и розничные цены.

На данный момент в рознице 1 кг гречки стоит 84,6 руб., а год назад - 97,1 руб., приводит данные заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. "Гречка является одним из самых подешевевших за год товаром. Такому положению дел способствовали рекордные объемы производства крупы на фоне высоких валовых сборов гречихи", - отмечает он.

От такого положения дел, безусловно, выигрывает покупатель, имеющий возможность приобретать гречневую крупу по низкой цене, - считает Леонов. Однако этого же нельзя сказать про бизнес, так как и аграрии, и переработчики фиксируют снижение рентабельности, что уменьшает мотивацию по возделыванию культуры в новом сезоне.

До начала нового сезона цены, скорее всего, продолжат снижаться. А вот дальнейшая ценовая динамика во многом будет зависеть от посевов гречихи в этом году. "Традиционно после низких цен, связанных с высокими валовыми сборами культуры, аграрии сокращают площади посевов, а после высоких цен - расширяют. Скорее всего, посевные площади будут диверсифицированы", - считает Леонов.
гречка
экономика
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