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В России
33
59 минут назад

Поврежденный участок дамбы в Орске восстановлен

Вода из реки Урал не поступает в жилые районы.

Промытый участок дамбы в Орске в Оренбургской области восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы города не поступает, - сообщили в пресс-службе МЧС России по итогам проверки главой ведомства хода восстановительных работ.

"Александр Куренков вместе с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым прибыли на защитную дамбу для оценки состояния гидротехнического сооружения и проверили ход восстановительных работ. В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает", - рассказали в пресс-службе.

Министру доложили о проведенных инженерных мероприятиях, необходимых для скорейшего освобождения жилых районов от воды. Также ему сообщили, как организованы работы по оказанию помощи жителям города и откачке воды с затопленных территорий. Для этих целей задействованы мотопомпы и специализированная техника. Сотрудники МЧС России развернули насосно-рукавный комплекс "Шквал", который оснащен мощными насосами, позволяющими проводить откачку 350 литров воды в секунду, - передает ТАСС.

Глава МЧС России прибыл в Орск, где продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. По последним данным, в городе подтоплено 5 182 дома, за сутки от воды освободилось 791 строение. Эвакуированы 2 556 человек, в том числе 801 ребенок. В 13 пунктах временного размещения остаются 1 088 человек, в том числе 157 детей. Уровень воды в реке Урал на территории Орска составил 798 см, уменьшившись за минувшую ночь на 30 см.
паводок
Орск
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