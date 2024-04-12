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В России
19
сегодня, 10:45

В РФ ужесточат контроль за работой передвижных АЗС

Законодательство сейчас не позволяет достаточным образом регулировать продажу автомобильного топлива из контейнеров и передвижных АЗС.

В России хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС, - говорится в протоколе совещания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

Власти, в частности, выступили с предложением обязать бизнес уведомлять контрольные органы об открытии таких заправок, определить для них специальные места, а также рассмотреть введение административных штрафов, - следует из протокола совещания.

В Минпромторге отметили, что проработка вопроса поручена Росстандарту, - пишут "Известия".

"В настоящее время отсутствует необходимое регулирование для продажи автомобильного топлива на контейнерных и передвижных АЗС. Реализация посредством такой формы торговли несет риски поставки некачественного продукта, нарушения законодательства в области обеспечения единства измерений, соблюдения правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ) и требований пожарной безопасности", — заявили в Росстандарте.

Предполагается, что такая деятельность будет носить уведомительный характер, это не будет обременять бизнес, однако позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность подобных АЗС для целей соблюдения прав потребителей, - добавили в федеральном агентстве.
АЗС
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