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В России
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сегодня, 10:45
В РФ ужесточат контроль за работой передвижных АЗС
Законодательство сейчас не позволяет достаточным образом регулировать продажу автомобильного топлива из контейнеров и передвижных АЗС.
Власти, в частности, выступили с предложением обязать бизнес уведомлять контрольные органы об открытии таких заправок, определить для них специальные места, а также рассмотреть введение административных штрафов, - следует из протокола совещания.
В Минпромторге отметили, что проработка вопроса поручена Росстандарту, - пишут "Известия".
"В настоящее время отсутствует необходимое регулирование для продажи автомобильного топлива на контейнерных и передвижных АЗС. Реализация посредством такой формы торговли несет риски поставки некачественного продукта, нарушения законодательства в области обеспечения единства измерений, соблюдения правил перевозки опасных грузов (ДОПОГ) и требований пожарной безопасности", — заявили в Росстандарте.
Предполагается, что такая деятельность будет носить уведомительный характер, это не будет обременять бизнес, однако позволит обеспечить прозрачность и подконтрольность подобных АЗС для целей соблюдения прав потребителей, - добавили в федеральном агентстве.
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