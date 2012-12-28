В Минфине ожидают принятия законопроекта о крипте в 2024 году

В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в этом году. Нормы могут одобрить уже до августа, в весеннюю сессию, считает директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

