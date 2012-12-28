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В России
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48 минут назад
Российские ученые создали средство, способное остановить кровь за 15 секунд
Уже проведены первичные испытания и подана заявка на патент.
В настоящее время проведены первичные испытания, подана заявка на патент, - рассказали ТАСС в пресс-службе РязГМУ.
"Команда исследователей из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета создала средство для остановки кровотечений (гемостатик) на основе модификации гиалуроновой кислоты, которая известна своей способностью связывать воду. В активированной форме, полученной разработчиками, она быстро поглощает воду в плазме крови и запускает каскадную реакцию свертывания, в результате чего кровотечение останавливается в уникально короткий срок - 10-15 с", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в РязГМУ, средства, которые зачастую применяются сейчас, останавливает кровь минимум за 2,5 минуты. Разработка ученых прошла первичные испытания, в ближайшее время планируются испытания на официальном уровне.
Ученые подали заявку на регистрацию патента. Как пояснили в РязГМУ, важным свойством материала является его антисептический эффект. "Это позволит эффективно применять средство как в условиях клиник, так и при различных травмах, в том числе ДТП и осколочных ранениях, для которых характерно попадание в рану различных микроорганизмов. Средство также буквально "приклеивается" к ране за счет высоких адгезионных (связывающих) свойств, что упрощает его применение в экстренных условиях. В связи с чем, данный материал обладает колоссальным потенциалом для применения в хирургической практике", - сообщили в пресс-службе.
РязГМУ планирует разработать наиболее эффективные способы применения после государственной регистрации в качестве медицинского изделия.
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