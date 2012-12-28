Врач заявила, что рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова заявила, что дети, родившиеся в наше время, имеют шанс дожить до 150 лет.