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В России
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58 минут назад
Врач заявила, что рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова заявила, что дети, родившиеся в наше время, имеют шанс дожить до 150 лет.
"Можно тем, кто родится сегодня, прожить и 120, и 150 лет. Это возможно с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни. И успехи медицины будут этому способствовать", - заявила врач на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики.
По ее словам, потенциал для длинной жизни закладывается в промежутке от зачатия и до конца второго года жизни, в это время нужно делать все, чтобы сберечь здоровье ребёнка, особенно важна вакцинация от инфекций.
Если этого не делать, то ребёнок может подхватить инфекционное заболевания, а последствия его будут продолжаться всю жизнь, - отметила Намазова-Баранова.
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